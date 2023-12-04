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Франция

Сегодня, 16:35

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Монпелье»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча против «Монпелье» (2:0) в 14-м туре французской лиги 1, сообщает пресс-служба монегасков.

27-летний россиянин признан лучшим игроком встречи по результатам голосования болельщиков команды. Матч против «Монпелье» стал для Головина 150-м в чемпионате Франции.

Ранее Головина в третий раз подряд признали лучшим игроком месяца в «Монако». В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за клуб, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
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