Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча против «Монпелье» (2:0) в 14-м туре французской лиги 1, сообщает пресс-служба монегасков.

27-летний россиянин признан лучшим игроком встречи по результатам голосования болельщиков команды. Матч против «Монпелье» стал для Головина 150-м в чемпионате Франции.

Ранее Головина в третий раз подряд признали лучшим игроком месяца в «Монако». В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за клуб, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.