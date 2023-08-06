Бразильский агент: «Неймар — самый дешевый игрок в истории «ПСЖ». После него приехали Месси, Мбаппе и остальные»

Бразильский агент Андре Кюри высказался о значимости перехода форварда «ПСЖ» Неймара в парижский клуб.

«Все, что он дал «ПСЖ», бесценно. Он самый дешевый игрок в истории клуба, потому что только то, что он дал Парижу в плане маркетинга, невероятно. Если вы отправитесь в любую точку мира, наверняка найдется парень в футболке «ПСЖ», а они даже не знали раньше, что это за клуб. В итоге приехали Месси, Мбаппе, Ди Мария и остальные.

Если исключить Неймара и Мбаппе, мы вряд ли найдем сделки на сто миллионов и более, которые были успешными», – цитирует Кюри AS.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента 31-летний бразилец провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.