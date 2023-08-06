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Сегодня, 17:37

«ПСЖ» просит у «Аль-Ахли» 80 миллионов евро за Верратти

Виктория Кравченко
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«Аль-Ахли» не может договориться с «ПСЖ» по трансферу полузащитника парижан Марко Верратти, пишет журналист Маттео Моретто.

По данным источника, стороны не могут согласовать стоимость перехода. Парижане хотят получить за игрока не меньше 80 миллионов евро. «Аль-Ахли» готов дать только 30 миллионов евро. Из-за того, что переговоры затягиваются, футболист может остаться в «ПСЖ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Верратти подпишет с «Аль-Хилялем» трехлетний контракт.

В прошлом сезоне 30-летний итальянец провел за клуб 38 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Верратти играет за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

Саудовская Аравия: все легионеры лиги в одной таблице

Марко Верратти
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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0
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