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Франция

20 марта, 18:11

Бывший футболист сборной Франции Анри восхитился игрой Мбаппе

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри рассказал, что думает о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — монстр. Давайте радоваться, что он француз. Все нам завидуют. Каждый раз, когда я выезжаю за границу, люди говорят мне: «Вам так повезло во Франции, что у вас есть такой игрок, как Мбаппе», — цитирует Анри Le Parisien.

В этом сезоне 25-летний Мбаппе участвовал в 37 матчах во всех турнирах, забив 38 мячей и сделав 8 результативных передач.

В марте сборная Франции проведет 2 товарищеских матча. Команда сыграет с Германией (23 марта) и с Чили (26 марта).

Килиан Мбаппе
Тьерри Анри
Сборная Франции по футболу
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