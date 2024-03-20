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20 марта, 12:05

Головин вошел в топ-20 самых дорогих футболистов лиги 1

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 20-е место в рейтинге самых дорогих футболистов лиги 1, сообщает портал Transfermarkt.

Рыночная стоимость 27-летнего футболиста по-прежнему составляет 30 миллионов евро. Головин делит 20-ю строчку в рейтинге со своим одноклубником Фоларином Балогуном и полузащитником «ПСЖ» Фабианом Руисом.

Самым дорогим игроком чемпионата Франции стал нападающий парижан Килиан Мбаппе — его стоимость 180 миллионов евро.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 23 матча в лиге 1, в которых отметился 6 голами и 5 результативными передачами.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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