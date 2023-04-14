Сегодня, 14:00
Расписание всех матчей чемпионата Франции по этой ссылке //
Турнирная таблица — здесь
Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!
Получится ли у «Монако» набрать три очка и приблизиться к топ-3 лиги 1? На победу команды Александра Головина в предстоящем матче с «Лорьяном» можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех аутсайдера — за 7.00 (11%).
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
Информация об организаторе Мероприятия и правилах его проведения, количестве бонусов по результатам Мероприятия, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения Мероприятия с 20.04.2022 г. по 10.01.2024 г.
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.fon.bet. Розыгрыш происходит в момент совершения события.