18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Информация об организаторе Мероприятия и правилах его проведения, количестве бонусов по результатам Мероприятия, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения Мероприятия с 20.04.2022 г. по 10.01.2024 г.

Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.fon.bet. Розыгрыш происходит в момент совершения события.