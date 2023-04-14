Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:00

Чемпионат Франции: «ПСЖ» — «Ланс», «Монако» — «Лорьян» и другие матчи 31-го тура

Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
31-й тур чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 31-й тур
14 апр, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1. 31-й тур
15 апр, 18:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Реймс
Франция. Лига 1. 31-й тур
15 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ланс
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 14:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Монпелье
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 16:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Нант
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
Ницца
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Анже
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 16:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Аяччо
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Лорьян
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 21:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Труа

Расписание всех матчей чемпионата Франции по этой ссылке //
Турнирная таблица — здесь

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Получится ли у «Монако» набрать три очка и приблизиться к топ-3 лиги 1? На победу команды Александра Головина в предстоящем матче с «Лорьяном» можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.20 (19%), успех аутсайдера — за 7.00 (11%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).   
Информация об организаторе Мероприятия и правилах его проведения, количестве бонусов по результатам Мероприятия, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения Мероприятия с 20.04.2022 г. по 10.01.2024 г.  
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.fon.bet. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
«Лада» возвращается в КХЛ. Но как и кем она будет играть?
Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда
С Бузовой требуют взыскать $1 млн в связи с отказом рекламировать вино
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макдэвид: «Мы довольны игрой «Эдмонтона» в преддверии самого важного времени года»

Полиция проводит обыски в офисе «Ниццы» по делу по обвинению Гальтье в расизме