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Сегодня, 13:15

Черчесов ответил на вопрос о том, может ли Головин уйти из «Монако» из-за непопадания клуба в еврокубки

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил «СЭ» на вопрос о том, нужно ли полузащитнику «Монако» Александру Головину менять команду.

Клуб не попал в еврокубки по итогам сезона-2022/23, заняв 6-е место в чемпионате Франции с 65 очками в 38 матчах.

«Можно ли Головину рассчитывать на повышение? Он работает в клубе. Бывает, что клуб не попадает в еврокубки. Но такие решения — не сиюминутные. «Монако» — это большой клуб. В этом году не сложилось, бывает. Пожелаем Головину удачи», — сказал Черчесов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Головин забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 45 матчах за «Монако» во всех турнирах, этот сезон стал для 27-летнего россиянина самым результативным за все время выступлений за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Головина в 25 миллионов евро, контракт футболиста действует до конца июня 2026 года. Зимой к полузащитнику проявляла интерес дортмундская «Боруссия».

Александр Головин
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Монако
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