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24 марта, 20:09

Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В СМИ писали, что летом он может перейти в «Реал» на правах свободного агента.

«Он будет действовать, и он сообщит то, о чем некоторые люди сегодня говорят в условном наклонении и не только. Это не подлежит обсуждению. Но это беспокоит окружающих», — цитирует тренера Telefoot.

Ранее Мбаппе заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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