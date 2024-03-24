Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В СМИ писали, что летом он может перейти в «Реал» на правах свободного агента.

«Он будет действовать, и он сообщит то, о чем некоторые люди сегодня говорят в условном наклонении и не только. Это не подлежит обсуждению. Но это беспокоит окружающих», — цитирует тренера Telefoot.