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Сегодня, 10:03

Диатта заявил, что Головин выступает на невероятном уровне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Крепен Диатта высказался об игре россиянина Александра Головина.

«Он выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас. Сегодня ему удалось отметиться двумя великолепными по своей красоте голами, с чем мы его все и поздравляем. Что для меня значит первое место в турнирной таблице? Для меня оно ровным счетом ничего не значит. Мы должны продолжать работать и не задирать слишком высоко нос, потому что в лиге 1 ничего не дается просто так. Нужно продолжать в том же духе и выкладываться на полную в каждой игре, это самое главное», — приводит слова Диатта официальный сайт «Монако».

27-летний россиянин оформил дубль в ворота «Метца» (2:1) в матче 9-го тура французской лиги 1.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. Всего за французский клуб он провел 184 матча, забил 29 мячей и отдал 34 результативные передачи.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/заявления-крислейна-матсима-и-крепен/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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