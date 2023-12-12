Эрнандес назвал Мбаппе игроком, который впечатлил его больше всего

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Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес назвал нападающего, который впечатлил его больше всего.
«Я назову Мбаппе. Очень сложно обороняться против таких скоростных футболистов. Он доставил нам много проблем, когда я играл против него за «Баварию», — цитирует Эрнандеса PSG Community.
Он также отметил бывшего игрока «Реала» Криштиану Роналду, против которого он играл, выступая за «Атлетико».
В этом сезоне 27-летний Эрнандес провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и стал автором ассиста.