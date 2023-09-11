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Сегодня, 21:36

Руис: «Я получаю не так много игрового времени в «ПСЖ», как хотелось бы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис недоволен количеством игрового времени, которое получает в парижском клубе.

«Я день за днем работаю в своем клубе, где и провожу большую часть времени, в Париже. Сейчас я получаю не так много игрового времени, как хотелось бы, но, в общем, мы очень рады приходу Луиса Энрике. Будем надеяться, что этот сезон будет для нас удачным», — приводит слова Руиса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне лиги 1 полузащитник сыграл 4 матча и отдал одну голевую передачу. Он только один раз выходил в стартовом составе и всего провел на поле 98 минут.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
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