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Сегодня, 19:02

Фанату «Марселя» запретили посещать матчи в течение 18 месяцев — у него нашли 28 дымовых шашек

Руслан Минаев
Фанаты «Марселя».
Фото AFP
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Болельщику «Марселя» на длительный срок запретили посещать матчи после того, как у него нашли 28 дымовых шашек, сообщает RMC Sport.

По данным источника, мужчину задержали перед матчем против «Лиона» 29 октября. В суде фанат «провансальцев» признал вину. Также его обязали выплатить штраф.

29 октября автобус «Лиона» по дороге на стадион подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в результате нападение получил травмы лица. В итоге игру перенесли на более поздний срок.

Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов после нападения фанатов «Марселя» на автобус команды

ФК Марсель
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