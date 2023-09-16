Фариоли рассказал, как «Ницце» удалось обыграть «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Франческо Фариоли прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

«Это был особенный момент. Чтобы здесь был результат, все должно быть идеально: соперник не должен быть на привычном уровне, а мы должны показать хорошую игру. Я считаю, что команда и игроки заслужили эту победу, они были очень внимательны. Помимо тактического аспекта прессинга, я увидел команду воинов. Мы смогли защищаться, отбирать мяч и самостоятельно создавать атаки, смогли психологически оставаться в игре, читать ситуацию, сохранять концентрацию. Мне бы хотелось, чтобы мы сохранили такое внимание к деталям на другие матчи. Это давление, эта интенсивность — часть нашей ДНК», — цитирует L'Equipe Фариоли.

«ПСЖ» с 8 очками занимает 3-е место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на 2-ю строчку в турнирной таблице.