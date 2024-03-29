Форвард «Бордо» Элис, которого вводили в кому из-за травмы головы, вернулся домой

Нападающий «Бордо» Альберт Элис спустя более чем месяц после госпитализации из-за травмы головы вернулся домой, сообщает France Bleu Gironde. Теперь ему предстоит курс реабилитации.

24 февраля в матче 26-го тура лиги 2 против «Генгама» (1:0) 28-летний футболист из Гондураса упал на газон после полученного во время борьбы за мяч удара по голове. Игрока госпитализировали и ввели в искусственную кому. 28 февраля игрока вывели из искусственной комы.

В сезоне-2023/24 Элис забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «Бордо».