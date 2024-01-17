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Сегодня, 12:48

Форвард «ПСЖ» Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о будущем

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе размыто ответил на вопрос о своем будущем. Француз не хочет форсировать события.

«Где окажусь в будущем? Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру, следуя своим собственным путем», — сказал Мбаппе в интервью GQ.

Ранее журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Футболист готовится стать игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.

Килиан Мбаппе
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Журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе