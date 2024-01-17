Форвард «ПСЖ» Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о будущем

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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе размыто ответил на вопрос о своем будущем. Француз не хочет форсировать события.
«Где окажусь в будущем? Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру, следуя своим собственным путем», — сказал Мбаппе в интервью GQ.
Ранее журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Футболист готовится стать игроком «Реала».
В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.