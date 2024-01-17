Форвард «ПСЖ» Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о будущем

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе размыто ответил на вопрос о своем будущем. Француз не хочет форсировать события.

«Где окажусь в будущем? Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру, следуя своим собственным путем», — сказал Мбаппе в интервью GQ.

Ранее журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Футболист готовится стать игроком «Реала».