Журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе

Журналист Абделла Булма в социальной сети сообщил, что в «ПСЖ» смирились со скорым уходом форварда Килиана Мбаппе.

«Хотя Килиан Мбаппе еще официально не сообщил о своем решении руководителям «ПСЖ», ожидается, что он не продолжит свою карьеру в клубе в следующем сезоне.

«ПСЖ» потребовалось время, чтобы представить себе жизнь без седьмого номера, и клуб спокойно справляется с этим», — написал Бума.

Он отметил, что с «Реалом» все еще не подписан контрак, так как клуб ждет ответа от «ПСЖ».