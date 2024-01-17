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Сегодня, 11:24

Журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Журналист Абделла Булма в социальной сети сообщил, что в «ПСЖ» смирились со скорым уходом форварда Килиана Мбаппе.

«Хотя Килиан Мбаппе еще официально не сообщил о своем решении руководителям «ПСЖ», ожидается, что он не продолжит свою карьеру в клубе в следующем сезоне.

«ПСЖ» потребовалось время, чтобы представить себе жизнь без седьмого номера, и клуб спокойно справляется с этим», — написал Бума.

Он отметил, что с «Реалом» все еще не подписан контрак, так как клуб ждет ответа от «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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