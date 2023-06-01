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Сегодня, 17:10

Французский журналист: «Месси уже недостаточно хорош, чтобы играть за большой клуб из Европы»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» оценил возможность перехода форварда Лионеля Месси в чемпионат Саудовской Аравии после ухода из «ПСЖ».

«Месси уедет в Саудовскую Аравию только в том случае, если у него не будет лучшего варианта. Он бы предпочел остаться в Европе в 100 раз больше. В этом его большая проблема: он все еще слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии, но уже недостаточно хорош, чтобы играть за большой европейский клуб», — сказал Леклер «СЭ».

В четверг, 1 июня, 35-летний аргентинский футболист вышел на заключительную открытую тренировку «ПСЖ» в сезоне — перед игрой 38-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» 3 июня. На пресс-конференции после тренировки главный тренер Кристоф Гальтье объявил, что субботняя игра станет последней для Месси в «ПСЖ».

По сообщениям СМИ, звездный футболист может продолжить карьеру в Саудовской Аравии («Аль-Хиляль» предлагает 1,2 миллиарда евро за два года), США (в клубе «Интер Майами», одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм) или вернуться в «Барселону».

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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