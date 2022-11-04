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Французский журналист: «Сомневаюсь, что российские игроки перейдут в клубы лиги 1 этой зимой»

Французский журналист сомневается, что российские игроки перейдут в клубы лиги 1 этой зимой
Анна Горшкова
Корреспондент
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Французский журналист «Nice-Matin» Кристофер Ру оценил шансы российских футболистов перейти в клубы чемпионата Франции ближайшей зимой.

«Сомневаюсь, что у российских игроков есть шанс подписать контракт с каким-либо французским клубом этой зимой. Вряд ли кто-то в Европе пойдет на такой риск. СВО на Украине мешает подписывать российских игроков, потому что это плохо скажется на имидже клубов. Сейчас никому такое не надо», — приводит слова журналиста Sport24.

На данный момент в лиге 1 играет только один российский футболист — полузащитник Александр Головин в «Монако». В текущем сезоне он провел в чемпионате страны 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-04-frantsuzskiy-zhurnalist-somnevayus-chto-rossiyskiye-igroki-pereydut-v-kluby-ligi-1-etoy-zimoy
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