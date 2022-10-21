Гальтье оценил результативную игру Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье поделился мнением об игре нападающего Неймара в этом сезоне.

«Неймар показывает футбол высочайшего уровня. Он раньше всех начал подготовку к сезону, чтобы подойти в оптимальных кондициях. Он не травмируется, и это очень хорошая новость для нас. Если у него не будет проблем, он продолжит играть на таком же уровне», — цитирует Гальтье Mundo Deportivo.

В текущем сезоне бразилец в 11 матчах лиги 1 забил девять голов и сделал семь результативных передач.