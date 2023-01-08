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Сегодня, 22:05

Орлов: «Головин сейчас физически преобразился. Ему бы хотелось перейти в топ-клуб»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин готов к переходу в более сильный клуб.

«Миранчук в «Торино» заявляет о себе, в «Монако» хорошо играет Головин. Жалко, что Сперцян – игрок сборной Армении, но он ведь из нашего футбола. Тот же Хвича тоже из нашего футбола пошел в «Наполи». Головин сейчас физически преобразился. Выглядит он сейчас совсем иначе. Тоже самое и Миранчук. Уж не говорю про Хвичу.

Головин перерос «Монако»? Это как решат клубы. Я считаю, что он уже созрел. Но у них там свой счет. Мы про него говорим хорошо с точки зрения российского футболиста. Ему бы, наверное, хотелось перейти в топ-клуб. Проскакивают какие-то новости, что им кто-то интересуется. Но когда пишут «интересуются», значит работает агент», – приводит слова Орлова Sport24.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24
Александр Головин
ФК Монако
Геннадий Орлов
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