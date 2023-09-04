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Сегодня, 11:00

Главный тренер «Гавра» назвал Кузяева лучшим игроком, с которым он работал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Гавра» Лука Элснер прокомментировал игру российского полузащитника команды Далера Кузяева в матче против «Лорьяна» (3:0) в 4-м туре французской лиги 1.

«Вероятно, Кузяев — лучший игрок из всех, с кем я работал, по тому, как он может находить свободные зоны и перемещаться по полю. Чем больше времени он получает, тем точнее становятся его действия. Благодаря своему игровому интеллекту он всегда может быть на несколько ходов впереди соперников. Также он действует очень технично, но при этом просто, что является довольно редким сочетанием», — приводит слова Элснера L'Equipe.

В нынешнем сезоне 30-летний Далер Кузяев провел за «Гавр» 4 матча и забил 2 мяча.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
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 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 2 : 2
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 3 : 0
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 1 : 0
3.09 16:00
Метц – Реймс
 2 : 2
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 2 : 0
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 1 : 4
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