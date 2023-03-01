Главный тренер «Марселя» Тудор — о Кубке Франции: «Дойти до полуфинала — отличная мотивация»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Франции против «Анси».

«Наши игроки всегда мотивированы, я никогда не видел команду вне игры. Дойти до полуфинала — отличная мотивация. Это может дать возможность сыграть за трофей. Недооценка «Анси»? Легкой прогулки не будет. При правильном подходе любая команда может победить. Я верю в опыт своих игроков. Было бы глупо не добиться успеха после побед над «Ренном» и «ПСЖ». Мы остаемся сосредоточенными и мотивированными», — приводит слова Тудора GFFN.

Матч 1/4 финала Кубка Франции между «Марселем» и «Анси» состоится 1 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.