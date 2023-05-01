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Клеман: «Поражения в матчах с «Лансом» и «Монпелье» больно бьют по команде»

Мария Гусева
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал поражение от «Монпелье» (0:4) в матче 33-го тура лиги 1.

«Поражения во встречах с «Лансом» и «Монпелье» больно бьют по команде, — цитирует пресс-служба клуба Клемана. — Нужно сказать, что мы показали хорошую игру на стартовом отрезке матча. Всю неделю на тренировках чувствовалось, что игрокам хочется взять реванш. После первого гола что-то сломалось. После этого некоторым игрокам захотелось взять инициативу в свои руки, и они вышли за рамки своих прямых обязанностей».

«Монпелье» с 43 очками поднялся на 12-е место в лиге 1. «Монако» с 61 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Источник: https://www.asmonaco.com/
Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
Филипп Клеман
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