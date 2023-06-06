Глеб считает, что переход в «Боруссию» был бы для Головина шагом вперед

Бывший полузащитник «Штутгарта» Александр Глеб поделился мыслями о возможном переходе хавбека «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Этот сезон Головин провел очень ярко. Я думаю, что у него будет несколько предложений из топовых клубов. Если будет желание, он уедет. С его отношением к футболу, физическими данными, дриблингом и видением поля он спокойно может играть в топ-клубе Европы. Он достоин того, чтобы играть в сильнейших европейских клубах. Мне очень нравится его игра. Он смог адаптироваться во Франции, выучил язык и стал лидером сильной команды. У него должны быть предложения из более сильных команд, чем «Монако». «Боруссия» однозначно сильнее. Я считаю, что этот переход был бы шагом вперед в его карьере», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Всего россиянин сыграл за «Монако» 176 матчей, отметился 25 голами и 33 результативными передачами.