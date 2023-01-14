Манданда: «В 37 лет объективно пора уходить из сборной»

Сегодня, 19:18
Голкипер «Ренна» Стив Манданда объяснил решение завершить карьеру в сборной Франции.
«В 37 лет объективно пора уходить из команды. Пора дать дорогу молодым, поэтому мы вместе с Уго Льорисом решили уйти. Мы через многое прошли вместе», — приводит слова Манданда L'Equipe.
В составе сборной Манданда стал серебряным призером чемпионата Европы-2016, чемпионом мира-2018 и серебряным призером мирового первенства 2022 года.
Он дебютировал за национальную команду в мае 2008 года, и с тех пор провел 35 матчей, в которых пропустил 33 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования