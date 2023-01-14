Манданда: «В 37 лет объективно пора уходить из сборной»

Голкипер «Ренна» Стив Манданда объяснил решение завершить карьеру в сборной Франции.

«В 37 лет объективно пора уходить из команды. Пора дать дорогу молодым, поэтому мы вместе с Уго Льорисом решили уйти. Мы через многое прошли вместе», — приводит слова Манданда L'Equipe.

В составе сборной Манданда стал серебряным призером чемпионата Европы-2016, чемпионом мира-2018 и серебряным призером мирового первенства 2022 года.

Он дебютировал за национальную команду в мае 2008 года, и с тех пор провел 35 матчей, в которых пропустил 33 гола.