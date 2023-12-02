Головин объяснил, почему третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему он третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в своем клубе.

«Это довольно просто объяснить. Когда команда играет хорошо, вполне логично, что я тоже оказываюсь в наилучших условиях, которые позволяют показывать уверенную игру. В этом сезоне нам удалось провести много хороших матчей, и в нападении у нас все получается. Так что это одна из причин, в силу которой у меня такие успешные показатели в игре на острие, как с точки зрения забитых мячей, так и в том, что касается результативных передач.

Нужно также отметить, что в физическом плане я нахожусь в отличной форме, притом что в прошлом сезоне ситуация была схожая. Я больше работаю как на поле, так и за его пределами, и на тренировках тоже выкладываюсь на полную. Я чувствую, что должен выкладываться больше, чем раньше, особенно ради того, чтобы помогать юным товарищам по команде и вселять в них уверенность в своих силах», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

В этом сезоне 27-летний россиянин провел за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.