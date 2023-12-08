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Сегодня, 13:10

Головин пропустит матч «Монако» из-за пункта в регламенте лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит домашний матч клуба с «Лионом» в 16-м туре лиги 1.

В игре 14-го тура с «Монпелье» (2:0) россиянин получил желтую карточку, которая стала для него третьей за 10 последних матчей.

Как сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги (LFP), согласно регламенту чемпионата Франции Головин дисквалифицирован на один матч. Эта санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря, следовательно полузащитник пропустит матч с «Лионом».

При этом Головин сможет сыграть за «Монако» 9 декабря в матче 15-го тура лиги 1 с «Ренном».

Источник: LFP
Александр Головин
ФК Монако
12
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