Головин: «Для победы над «Монпелье» нужно будет отнестись к игре со всей серьезностью»

Полузащитник «Монако» Александр Головин перед матчем 14-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» отметил, что для победы необходимо со всей серьезностью отнестись к сопернику.

«Это непростой соперник для нас. В каждой игре они доставляли нам много проблем, матчи прошлого сезона не стали исключением. У них высокий уровень выносливости, им удается быстро переходить в атаку и высоко встречать соперника. Мы, конечно же, хотим добиться победы в этом матче, чтобы отодвинуть на второй план воспоминания о поражении в предыдущем туре. Для этого нужно будет отнестись к этой игре со всей серьезностью», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

Матч «Монако» — «Монпелье» состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.