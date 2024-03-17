Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лорьяном» в лиге 1

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Лорьяна» на матч 26-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин выйдет на поле с первых минут игры. «Монако»: Маецки, Уаттара, Керер, Марипан, Синго, Головин, Фофана, Закария, Аклиуше, Бен-Йеддер, Минамино. «Лорьян»: Мвого, Аджей, Лапорт, Менди, Ле Брис, Абержель, Бакайоко, Йонгва, Кари, Бамба, Понсо. Игра начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент «Монако» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с 25 баллами идет на 15-й позиции.