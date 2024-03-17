Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

17 марта, 16:11

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лорьяном» в лиге 1

Алина Савинова
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Лорьяна» на матч 26-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин выйдет на поле с первых минут игры.

«Монако»: Маецки, Уаттара, Керер, Марипан, Синго, Головин, Фофана, Закария, Аклиуше, Бен-Йеддер, Минамино.

«Лорьян»: Мвого, Аджей, Лапорт, Менди, Ле Брис, Абержель, Бакайоко, Йонгва, Кари, Бамба, Понсо.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент «Монако» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с 25 баллами идет на 15-й позиции.

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
Обсудить
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монако» — «Лорьян»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч против «Клермона»