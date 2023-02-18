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Сегодня, 17:15

Хакими и Маркиньос из-за травмы пропустят матч «ПСЖ» с «Лиллем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитники «ПСЖ» Маркиньос и Ашраф Хакими не помогут своей команде в ближайшем туре чемпионата Франции против «Лилля», сообщает журналист Адриен Гренье.

Футболисты не успели восстановиться после повреждений к матчу 24-го тура с «Лиллем». Маркиньос и Хакими получили небольшие повреждения в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (0:1).

В данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с отрывом в 5 очков от второго места, где располагается «Марсель». «Лилль» идет на пятой строчке.

Матч «ПСЖ» — «Лилль» состоится в воскресенье, 19 февраля. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

Ашраф Хакими
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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