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Франция

Сегодня, 05:11

Игроки «ПСЖ» выбрали капитана команды

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «ПСЖ» выбрали защитника Маркиньоса капитаном команды, сообщает L'Equipe. Во вторник состоялось анонимное голосование.

В этом сезоне Маркиньос был капитаном команды в матче 2-го тура против «Тулузы» (1:1), а в 1-м туре против «Лорьяна» (0:0) носил полузащитник Данило.

29-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Он сыграл за парижан 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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