«Интер» планирует приобрести защитника «ПСЖ» Кимпембе

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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянская команда рассматривает вариант с покупкой футболиста уже следующим летом. В «Интере» уверены, что француз согласится на переход из-за нехватки игровой практики в «ПСЖ».
Действующее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до июня 2024 года.
В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл за «ПСЖ» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.