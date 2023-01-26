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Франция

Сегодня, 16:44

«Интер» планирует приобрести защитника «ПСЖ» Кимпембе

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянская команда рассматривает вариант с покупкой футболиста уже следующим летом. В «Интере» уверены, что француз согласится на переход из-за нехватки игровой практики в «ПСЖ».

Действующее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл за «ПСЖ» 11 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Преснель Кимпембе
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
серия А
0
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