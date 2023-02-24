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Сегодня, 20:13

Канчельскис считает, что Головину нет смысла переходить в другую лигу

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я считаю, что Александр Головин — очень талантливый игрок, и он имеет потенциал для выступлений на более высоком уровне. Однако, я не думаю, что вылет из Лиги Европы должен быть единственным критерием при принятии решения об уходе из клуба. Конечно, каждый игрок стремится выигрывать и выступать в еврокубках, но также важно учитывать другие факторы, такие как роль в команде, игровая практика, тренерский штаб и условия контракта.

В случае Александра Головина, я думаю, что он вполне может оставаться в «Монако» и продолжать свое развитие в этой команде. Тем более, «Монако» разве плохой клуб? Он находится на лидирующих позициях французского чемпионата, поэтому переходить Александру в другую лигу не имеет никакого смысла на сегодняшний день», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Российский футболист выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Головин провел в составе монегасков 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

 

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gazzaev-vyrazil-nadezhdu-chto-malkom-i-klaudino-skoro-pomogut-sbornoy-rossii
Александр Головин
Андрей Канчельскис
ФК Монако
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