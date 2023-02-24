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Сегодня, 20:03

Месси не согласен на снижение зарплаты по новому контракту с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Getty Images
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Нападающий Лионель Месси не может договориться о новом контракте с «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Переговоры затягиваются из-за зарплаты 35-летнего форварда. Месси получает 38 миллионов евро в год после уплаты налогов и не намерен идти на ее снижение.

Аргентинец не примет решения до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Отмечается, что вылет из турнира может подтолкнуть его к уходу из клуба.

Действующий контракт Месси с парижанами истекает по окончании текущего сезона. В этом сезоне у форварда 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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