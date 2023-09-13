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Сегодня, 19:14

Катарский «Аль-Араби» купил Верратти у «ПСЖ» за 45 миллионов евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Марко Верратти.
Фото Global Look Press
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Катарский «Аль-Араби» объявил о покупке полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Сумма трансфера и срок контракта с 30-летним итальянцем не уточняются. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Араби» заплатил за футболиста 45 миллионов евро.

10 сентября сообщалось, что игрок будет получать в катарском клубе 30 миллионов евро в год, а его контракт будет действовать до конца июня 2026 года.

Верратти выступал за «ПСЖ» с июля 2012 года, он забил 11 голов и сделал 61 результативную передачу в 416 матчах за парижан. Вместе с командой он 9 раз становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны, а также по 6 раз выигрывал Кубок страны и Кубок французской лиги.

Марко Верратти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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