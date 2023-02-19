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Сегодня, 17:21

Мбаппе: «Надеюсь, Неймар скоро вернется, потому что он для нас ключевой игрок»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил игру команды в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

«Матч получился не очень хорошим, мы допустили много ошибок. Но мы показали, что даже когда ситуация складывается не в нашу пользу, мы можем победить. Мы доказали, что вляется настоящей командой.

Травма Неймара? Я надеюсь, что он скоро вернется, потому что он для нас ключевой игрок», — цитирует Мбаппе Le Parisien.

На 51-й минуте при счете 2:1 Неймар был вынужден покинуть поле из-за травмы голеностопа. Бразильца унесли в подтрибунное помещение на носилках.

«ПСЖ» с 57 очками в активе продолжает возглавлять чемпионат Франции.

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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