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Мбаппе: «Обменял бы свой хет-трик в финале ЧМ на победу 1:0 с уродливым голом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе вспомнил о финале ЧМ-2022 против сборной Аргентины (3:3, 2:4 пенальти).

«Тогда я не очень сильно понимал, что происходит. Я бы обменял свой хет-трик на какой-нибудь уродливый гол, если бы мы выиграли со счетом 1:0. Мы хотели написать историю, было тяжело приблизиться к трофею, не подняв его. Весь чемпионат мира был особенным, этот турнир — самый особенный момент сезона. Это событие олицетворяет весь сезон», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

На чемпионате мира Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, отметившись восемью забитыми мячами. Форвард оформил хет-трик в финале турнира. Сборная Аргентины стала чемпионом мира-2022, одержав победу в серии пенальти.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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