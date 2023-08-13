13 августа, в воскресенье, «Клермон» сыграет с «Монако» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча пройдет в городе Клермон-Ферран на стадионе «Габриэль Монпье», начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Клермон Фут» — «Монако» с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию игры можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Футболист перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 «Монако» заняло шестое место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» стал восьмым.

Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».