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Сегодня, 14:30

«Клермон Фут» — «Монако»: трансляция матча команды Головина (видео)

Прямая трансляция матча чемпионата Франции «Клермон Фут» — «Монако» начнется в 16.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Александр Головин.
Александр Головин.
Фото AFP
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13 августа, в воскресенье, «Клермон» сыграет с «Монако» в матче первого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча пройдет в городе Клермон-Ферран на стадионе «Габриэль Монпье», начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Клермон Фут» — «Монако» с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию игры можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. Футболист перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 «Монако» заняло шестое место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» стал восьмым.

Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монако
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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