«Метц» обыграл «Клермон» и одержал первую победу в этом сезоне лиги 1

«Метц» на выезде обыграл «Клермон» в матче 3-го тура чемпионата Франции-2023/24 — 1:0.

Единственный гол забил нападающий Георгес Микаутадзе на 69-й минуте.

«Метц» одержал первую победу в этом сезоне лиги 1 и занимает 11-е место с 4 очками. «Клермон» находится на 18-й строчке, не набрав ни одного очка.