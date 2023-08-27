«ПСЖ» хочет оформить трансфер Коло-Муани в ближайшие дни

«ПСЖ» в ближайшие дни хочет завершить переход нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает Telefoot.

По данным источника, стороны планируют оформить трансфер до вторника. В «ПСЖ» надеются договориться менее чем за 80 миллионов евро без учета бонусов.

Сообщалось, что «Айнтрахт» требует у парижан 100 миллионов евро за 24-летнего француза и не планирует снижать стоимость.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил два мяча в двух матчах за команду в бундеслиге и Кубке Германии.