Гальтье: «Я глубоко шокировал информацией, которая появилась обо мне. Это ранит мне до глубины души»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался по поводу обвинений в расизме в период его работы в «Ницце».

«Я глубоко шокировал информацией, которая появилась обо мне. Это ранит мне до глубины души. Я вырос в смешанной среде, я знаю ценности и уважаю других, независимо от происхождения и цвета кожи. Я не могу допустить, чтобы мое имя так запятнали. Поэтому я решил атаковать любого, кто посягнет на мою честь. Я уверен в том, что справедливость восторжествует», — сказал Гальтье в пятницу на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование по подозрению в «дискриминации на основании предполагаемой расовой или религиозной принадлежности» после обвинений в адрес французского специалиста.

Гальтье работает в «ПСЖ» с лета 2022 года.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 69 очков за 30 туров. В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала турнира.