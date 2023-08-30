Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:37

Кузяев рассказал о своих сильных качествах: «Я играл на всех позициях, кроме вратарской!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о своих футбольных качествах.

«Я центральный полузащитник, больше играющий от штрафной до штрафной, но могу играть где угодно. Думаю, я играл на всех позициях, кроме вратарской! Мое главное качество — это то, что я усердно работаю. Я думаю, у меня также отличный ум. На поле я борюсь каждую минуту. Моя статистика? Это правда, что мне посчастливилось забить немало голов в прошлом сезоне», — приводит слова Кузяева официальный сайт лиги 1.

30-летний россиянин в летнее трансферное окно подписал контракт с «Гавром». Он перешел в французский клуб в статусе свободного агента — летом у него завершился контракт с «Зенитом».

Кузяев провел за «Гавр» 3 матча, в которых отличился 1 голевой передачей.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин стал гостем шоу Басты Gazgolder
Горбачева извинилась за ночевку в подъезде и защитила своего тренера
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузяев объяснил, почему ушел из «Зенита»

Кузяев — о выборе лиги 1: «Франция выиграла чемпионат мира-2018 и вышла в финал в 2022-м, это о многом говорит!»