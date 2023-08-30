Кузяев рассказал о своих сильных качествах: «Я играл на всех позициях, кроме вратарской!»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о своих футбольных качествах.

«Я центральный полузащитник, больше играющий от штрафной до штрафной, но могу играть где угодно. Думаю, я играл на всех позициях, кроме вратарской! Мое главное качество — это то, что я усердно работаю. Я думаю, у меня также отличный ум. На поле я борюсь каждую минуту. Моя статистика? Это правда, что мне посчастливилось забить немало голов в прошлом сезоне», — приводит слова Кузяева официальный сайт лиги 1.

30-летний россиянин в летнее трансферное окно подписал контракт с «Гавром». Он перешел в французский клуб в статусе свободного агента — летом у него завершился контракт с «Зенитом».

Кузяев провел за «Гавр» 3 матча, в которых отличился 1 голевой передачей.