«Монпелье» уступил «Лансу» и проиграл третий матч подряд

15 октября, 23:58
«Ланс» обыграл «Монпелье» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 67-й минуте забил форвард Весли Саид.
«Ланс» набрал 24 очка и обошел «Марсель» в турнирной таблице лиги 1. Команда теперь занимает третье место. «Монпелье» находится на 10-й позиции (12 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования