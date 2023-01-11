RMC Sport: Ле Гре покинул пост президента Федерации футбола Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре покинул свой пост до завершения расследования, сообщает RMC Sport.

Специалист столкнулся с критикой после продления контракта с главным тренером национальной команды Франции Дидье Дешамом и своих высказываний в адрес Зинедина Зидана.

9 января Ле Гре после того, как сборная Франции продлила контракт с Дешамом, заявил: «Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

На сторону Зидана встали Килиан Мбаппе и Франк Рибери. С заявлением по этому поводу выступил «Реал», а также министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. После чего Ле Гре извинился.

Также футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах.

Ле Гре возглавлял организацию c июня 2011 года. С 2005 по 2011 год специалист занимал ддолжность вице-президента Федерации футбола Франции.

Временно исполнять обязанности главы Федерации футбола Франции будет вице-президент организации Филипп Диалло.