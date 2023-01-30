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Сегодня, 04:52

Полузащитник «Удинезе» Макенго близок к переходу в «Лорьян»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Удинезе» Жан-Виктор Макенго с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Лорьяне», утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, французский клуб находится на финальной стадии переговоров по трансферу 24-летнего футболиста за 13 миллионов евро, игроку предложен контракт до конца июня 2027 года.

Макенго выступает за «Удинезе» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 7,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Лорьян
ФК Удинезе
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