Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:28

Мбаппе — об отъезде игроков из Европы: «Однажды настанет моя очередь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что готов однажды перейти в клуб не из Европы.

«Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом. Ммы вступаем в новую эру. В какой-то момент настанет моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях, просто думаю о продолжении карьеры», — сказал Мбаппе GQ.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 25 матчей за «ПСЖ», забил 26 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает летом этого года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Андреева разгромила Онс Жабер во втором круге Australian Open
Гоночная команда «Махиндра» уволила девушку-бота из-за протестов в соцсетях
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Мбаппе — о возможном участии в Олимпиаде в Париже: «Хочу выиграть все»
Величие «Реала» или 100 миллионов от «ПСЖ»? Мбаппе выбирает между космическим уровнем и космической зарплатой
Мбаппе заявил, что давление болельщиков мотивирует его играть лучше в футбол
Журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе
«ПСЖ» предлагает Мбаппе более 100 миллионов евро за сезон
Источник: Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Мбаппе — о возможном участии в Олимпиаде в Париже: «Хочу выиграть все»