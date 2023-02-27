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Франция

Сегодня, 16:06

Максим Боков: «Продление контракта говорит о том, что Головин очень ценен для «Монако»

Алина Савинова
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Бывший тренер академии ЦСКА Максим Боков высказался о том, что полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Чемпионат Франции — один из топовых в Европе. А продление контракта говорит о том, что Головин очень ценен для «Монако». И логично, что они хотят сохранить его на как можно более долгий срок. Стараются удержать его всеми способами. Он себе сделал имя в России, Франции, посмотрим, что будет дальше.

Амбиции поиграть в более сильных клубах? Без амбиций нечего играть в футбол. У каждого уважающего себя спортсмена они должны быть. Саша не исключение. У него есть амбиции. И продление контракта ни в коем случае не говорит о том, что у него их нет. Это хорошее решение. А дальше видно будет», — приводит «РБ Спорт» слова Бокова.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-bokov-golovin-tsenen-dlya-monako-logichno-chto-ego-hotyat-sohranit/
Александр Головин
Максим Боков
ФК Монако
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