«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможную покупку Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать трансферной целью «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

По данным источника, француз находится в списке манкунианцев на покупку в случае, если клуб купит катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

Сообщается, что потенциальные владельцы «МЮ» помимо Мбаппе заинтересованы в приглашении полузащитников Эдуардо Камавинга («Реал «) и Кингсли Комана («Бавария»).

24-летний футболист провел в этом сезоне 29 матчей в лиге 1, забив 23 года и отметившись 4 ассистами. Трансферная стоимость игрока — 180 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2025 года.