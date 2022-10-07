Масалтин рассказал, при каких условиях на Головина будут выходить топ-клубы

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением по поводу игры хавбека «Монако» Александра Головина. Он подчеркнул, что у россиянина есть мастерство и амбиции.

«Головин немного забивает в «Монако», но голы должны забивать нападающие, а ему нужно больше отдавать передачи. Если он показывает стабильную, хорошую игру, после которой он попадает в списки лучших игроков тура, то на него будут обращать внимание гранды и делать предложения. Если у Головина будет меньше травм, будут на него выходить и топ-клубы», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Головин выступает в «Монако» с 2018 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.