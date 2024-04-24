Мбаппе может отказаться почти от 130 миллионов евро, чтобы уйти из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может отказаться почти от 130 миллионов, чтобы покинуть французский клуб, пишет журналист и инсайдер Рамон Альварес в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, француз откажется от бонуса за лояльность и части заработной платы, которую он должен получить в этом сезоне. Точная сумма, от которой готов отказаться Мбаппе, — 127,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24 и подпишет контракт с «Реалом».

В текущем сезоне 25-летний француз провел 32 матча, в которых забил 41 мяч и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро. Контракт игрока с парижским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.